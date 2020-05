JAKARTA - Meski kerap diterpa isu miring soal rumah tangganya, rupanya pasangan Syahrini dan Reino Barack masih terjalin dengan harmonis.

Dalam sebuah video Instagram Story, terlihat bagaimana Syahrini dan Reino masih sangat romantis dalam membina rumah tangga.

Syahrini yang tengah membuat kue lebaran, tampak dibantu oleh Reino Barack.

"Sayang kenapa sih begitu, enggak beraturan?" tanya Syahrini dalam sebuah video dengan suara manja.

"Karena dia keras," jawab Reino Barack.

Melihat Reino yang serius membuat kue, Syahrini tak berhenti memberikan instruksi kepada suaminya tersebut dengan gaya manja.

"Yang, ada yang besar ada yang kecil, Please maunya sama. Too big, too big sayang. Coba deh jaraknya diatur," perintah Syahrini.

Setelah kuenya jadi, Syahrini pun hanya tertawa melihat hasilnya. "Hahaha, ini kue apa ya? Model kue apa ya, kayak candi candi Borobudur, Prambanan," tambahnya. Meskipun begitu, Syahrini tampak memuji sang suami dengan usahanya yang membantu membuat kue tersebut. "Hmm, oh my God so good. Terlalu crunchy, enak banget sayang," pungkasnya.