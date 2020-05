SEOUL - Lee Jin Hyuk dikabarkan akan tampil dalam drama komedi baru JTBC, Don’t Let Go of Your Mind. Dalam keterangannya, perwakilan JTBC mengaku, proyek itu akan diproduksi oleh Studio Lululala.

“Saat ini, aktor sekaligus personel UP10TION, Lee Jin Hyuk dalam tahap negosiasi untuk membintangi sitkom tersebut. Sejauh ini, kami tengah menyusun detail penayangan sitkom tersebut,” ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (20/5/2020).

Sitcom terbaru JTBC ini akan diadaptasi dari webtoon berjudul serupa yang telah berjalan selama 10 tahun. Webtoon itu dicintai banyak orang karena kisahnya tentang kehidupan keluarga yang menyenangkan.

Lee Jin Hyuk menurut sumber tersebut digaet untuk membintangi karakter Jung Shin, mahasiswa dengan fisik menarik dan suka pamer. Lewat Internet, dia kerap berbagi tentang rahasia dalam keluarganya.

Apabila dia menerima tawaran tersebut, maka Don’t Let Go of Your Mind akan menjadi proyek barunya setelah Find Me in Your Memory yang menyelesaikan masa tayangnya pada 13 Mei silam.*

