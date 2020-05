JAKARTA - Isyana Sarasvati dikenal memiliki intuisi musik yang kuat serta kemampuan menciptakan lagu yang enak. Namun Isyana mengaku tidak memiliki ramuan khusus dalam menciptakan sebuah lagu.

Beberapa waktu terakhir, Isyana Sarasvati memang berada di rumah saja demi memutus persebaran virus corona. Rupanya hal tersebut membuat Isyana mendapatkan banyak ilham dalam membuat lagu.

"Selama di rumah aja sekarang sih udah ada satu dua draft (lagu) lah yang lahir yang aku buat. Cuma belum full song gitu belum ada. Cuma ada beberapa kayak kalau lagi diam aduh kayaknya tiba-tiba pengin bikin lagu yaudah biasanya aku langsung rekam," ujar Isyana Sarasvati saat live instagram bareng @belialbumfisik.

Meskipun banyak membuat lagu, namun Isyana mengaku tidak memiliki ritual khusus dalam menciptakan lagu. Ia mengaku hanya spontan saja bila menciptakan lagu.

"Nggak ada ritual khusus sih. Kalau aku buat lagu itu secara spontan, secara bebas, nggak ada rumusnya. Jadi akan keluar di saat spontan gitu loh, nggak dibuat-buat, nggak kayak hari ini mau buat lagu sedih ah, hari ini mau bikin lagu happy, nggak bisa sih kalau kayak gitu. Jadi tidak berumus memang," kata pelantun Keep Being You itu.

Bahkan pernah suatu waktu, Isyana merasakan kegelisahan, hingga pada akhirnya ia menyalurkan rasa gelisahnya dalam sebuah lagu.

"Malah ada satu malam yang tiba-tiba aku agak gelisah terus kemudian aku lari ke piano aku mainin langsung terus akhirnya setelah aku rekam aku post malah kayaknya di instagram aku. Mungin aku kepikiran suatu hari dari tema tersebut akan jadi satu lagu yang utuh," tutupnya.

