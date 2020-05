LOS ANGELES - Pandemi virus corona atau COVID-19 turut menyita perhatian musisi dunia. Kali ini, giliran band legendaris Queen yang dilaporkan akan menggalang donasi demi melawan virus tersebut.

Menyadur laman Rolling Stones, Jumat (15/5/2020), para personel Queen sepakat menyiarkan kembali rekaman konser tribute Freddie Mercury dari tahun 1992, yang kala itu digelar untuk meningkatkan kesadaran AIDS, penyakit yang diderita oleh sang vokalis.

Rekaman konser tersebut rencananya akan disiarkan secara gratis melalui channel YouTube resmi mereka pada 15 Mei 2020 pukul 14.00 ET, atau 16 Mei pukul 01.00 WIB. Namun perlu diketahui bahwa rekaman video ini hanya disiarkan dalam kurun waktu 48 jam saja.

Seluruh dana yang berhasil terkumpul dari siaran ini akan langsung diserahkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pemutaran kembali rekaman konser tribute Freddie Mercury rupanya mendapat dukungan penuh dari Google.

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat ini akan mengkonversikan setiap Dolar yang telah disumbangkan oleh para donatur.

Secuil cerita tentang Konser Tribute Freddie Mercury, konser ini digelar pada 20 April 1992 atau beberapa bulan setelah Freddie meninggal akibat komplikasi AIDS yang telah lama dideritanya.

Sederet musisi papan atas dunia turut tampil dalam konser tribute tersebut. Antara lain Brian May, Roger Taylor dan John Deacon yang memainkan lagu-laku klasik Queen bersama Davie Bowie, Robert Plant, Roger Daltrey, Tony Iommi, James Hetfield, Seal, George Michael, Elton John, Axl Rose dan Liza Minnelli.

Konser ini juga menampilkan performa individual dari band legendaris lainnya mulai dari Metallica, U2, Def Leppard, Guns N’ Roses hingga Spinal Tap.

Kala itu, dana yang berhasil terkumpul terbilang cukup fantastis, berkisar 20 juta dollar yang kemudian disumbangkan ke sejumlah projek melawan AIDS di 57 negara.

Sebelum memutuskan menyiarkan kembali konster tribute Freddie Mercury, beberapa waktu lalu Queen juga sempat mengubah lirik musik lagu 'We Are the Champions' mereka menjadi 'You Are the Champion'. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk menggalang dana demi mengatasi pandemi COVID-19.