LONDON - Queen dan Adam Lambert mendedikasikan lagu yang melegenda di seluruh dunia, We Are The Champions dengan lirik baru yang berbeda.

Jika selama ini kita mengenal lagu bertajuk We Are The Champions, maka Queen dan Adam Lambert mengubah liriknya menjadi You are the Champions.

Bukan tanpa alasan, band legendaris ini rupanya ingin memberikan support kepada para tenaga medis yang tengah berjuang melawan pandemi corona.

"Lagu ini untuk semua yang berada di garis depan di seluruh dunia, untuk orang-orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita dan keluarga," kata gitaris Queen, Brian May, seperti dilansir Reuters,

Bagi Lambert, perubahan lirik lagu ini menjadi sangat pantas, lantaran lagu We Are The Champions sudah sangat mendunia, dan kini di dedikasikan untuk tenaga medis.

"Bagi saya, ini adalah kondisi yang membutuhkan perubahan semacam itu. Judul lagu ini memang benar-benar terkenal sehingga mengubah satu kata bisa membuat dampak yang sangat besar," kata Lambert.

Baginya, apa yang dilakukannya kini sebagai upaya untuk sama-sama berjuang melawan pandemi di seluruh dunia.

"Ini benar-benar lagu tentang menghadapi tantangan. Saya pikir, inilah yang sedang kita lakukan sekarang," ujarnya.

(edh)