SEOUL - Demam drama Korea The World of The Married tengah menjangkiti Tanah Air. Percikan konflik yang mulai mewarnai rumah tangga Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo makin seru untuk disaksikan.

Pada episode 3 The World of The Married yang tayang di salah satu TV swasta Indonesia, Ji Sun Woo sudah mengetahui perselingkuhan Lee Tae Oh dengan Yeo Da Kyung. Kini, dia bertekad untuk menceraikan sang suami.

Namun menurut pengacaranya, Ji Sun Woo harus membuat Lee Tae Oh tak sadar soal perselingkuhannya hingga persiapan dokumen perceraian selesai. Perempuan yang berprofesi sebagai dokter ini pun harus bersandiwara.

Ji Sun Woo harus mengembalikan semua yang menjadi miliknya secara perlahan. Seperti aset hingga hak asuh buah hati mereka, Joon Young setelah nantinya bercerai.

Di tengah fokus mengumpulkan bukti perselingkuhan, Ji Sun Woo meminta salah satu kenalannya, Min Hyun Seo memata-matai Yeo Da Kyung dan Lee Tae Oh. Namun keadaannya makin rumit setelah dia mendapat ancaman dari kekasih Min Hyun Seo, Park In Kyu karena tak rela pacarnya digunakan untuk melancarkan aksinya.

