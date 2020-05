SEOUL - P Nation mengumumkan, Crush akan merilis karya terbarunya pada 20 Mei 2020. Dia akan merilis seri digital single bertajuk 'Homemade 1' dengan Mayday sebagai lagu andalan.

Menariknya, Mayday akan dinyanyikan Crush bersama Joy Red Velvet. Ini menjadi single pertama Crush dalam 5 bulan terakhir setelah dia merilis album 'From Midnight to Sunrise', pada Desember silam.

Belum lama ini, Crush mengunggah video berjudul homemade recipe di YouTube. Dalam video tersebut dia memperlihatkan kehidupan kesehariannya sebagai Shin Hyo Seob (nama asli Crush).

Selain merilis lagu baru, Crush juga dipastikan akan membintangi musim keempat variety show Begin Again. Acara ini tentang deretan musisi ternama Korea Selatan yang bepergian ke luar negeri dan ngamen di jalanan.

Namun akibat pandemi Corona, musim keempat Begin Again hanya akan berkeliling Korea Selatan. Selain Crush, program ini akan kembali dibintangi oleh Lee So Ra, Henry, Lee So Hyun AKMU, dan Jung Seung Hwan.*

