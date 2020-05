JAKARTA - Pasangan Syamsir Alam dan Bunga Jelitha kini sedang berbahagia. Syamsir Alam mengumumkan kehamilan pertamanya di unggahan instagramnya.

Pengumuman Syamsir Alam pun mendapat reaksi dari netizen dan sejumlah artis. Salah satunya dari Nadine Chandrawinata.

"Congratssss......," tulis Nadine dalam akun instagramnya @nadinelist.

Ucapan selamat juga diungkapkan artis dan presnter, Augie Fantinus. "Mantap!!! Congratss," tulisnya.

Selain itu, fashion influencer Stefandy Yanata Hariono juga memberikan dukungan terhadap pasangan Syamsir Alam dan Bunga Jelitha. "Sehat sehat terus aamiinnnnn..

Sebelumnya, Syamsir Alam mengumumkan kehamilan sang istri melalui unggahan foto di akun instagram-nya @syamsir11alam. Ia mengunggah foto bersama Bunga Jelitha sambil memegang hasil USG bayi dan hasil tes pack bergaris dua.

“ I dreamed you and you came true *emotlove “ tulis caption Syamsir Alam.

Tak hanya sang suami, Bunga Jelitha pun ikut membagikan kabar bahagia mereka kepada dunia di akun instagram miliknya @bungajelitha66 dengan foto yang hampir serupa.

“Usia memang baru beberapa minggu, namun kami ingin berbagi kebahagiaan kami kepada dunia. Bismillah” cuit Bunga Jeltiha di foto unggahannya.