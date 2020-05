JAKARTA - Sandra Dewi Kini gemar menonton drama Korea selama menghabiskan waktu di rumah. Hal ini terungkap saat Sandra asyik berbincang tentang drama Korea dengan Titi Kamal.

"Ada lagi yang sebenarnya bagus, lagi rating satu dimana-mana," ungkap Sandra seperti dikutip Okezone, Rabu (13/5/2020).

"The World of the Married, ya?" tebak Titi.

Sandra pun membenarkan tebakan Titi. Menurutnya, drama The World of The Married memang sedang digilai para penikmat drama Korea. Tapi istri Harvey Moeis itu enggan menontonnya.

"Aku kayaknya tidak damai sejahtera ya nonton itu, jadi aku enggak mau," kata Sandra.

Seperti diketahui, The World of the Married menceritakan seputar kehidupan pernikahan. Dimana rumah tangga pasangan Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo diganggu seorang perempuan bernama Yeo Da Kyung yang menjadi pihak ketiga. Karena jalan ceritanya, Sandra Dewi takut untuk menonton drama tersebut. Ia bahkan sempat berkonsultasi dengan sang suami karena sebenarnya ingin menontonnya. "Aku sampai konsultasi sama suami, nonton enggak ya ini? Suamiku bilang, 'kamu nonton film horor aja enggak bisa tidur beberapa minggu, apalagi nonton itu," pungkasnya.