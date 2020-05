JAKARTA - Belakangan presenter Roy Kiyoshi menjadi perbincangan hangat usai ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan lantaran kasus narkoba. Kabar tersebut ternyata juga menjadi sorotan Ernest Prakasa.

Sutradara Cek Toko Sebelah ini berkicau melalui akun Twitternya. Ia mempertanyakan apakah Roy Kiyoshi yang dikenal sebagai pria indigo itu tak mampu memprediksi penangkapannya.

"Roy Kiyoshi ditangkap karena narkoba. Apakah dia tidak melihat ini akan terjadi?" tulis Ernest dikutip dari akun Twitter-nya pada Jumat (8/5/2020).

Kicauan Ernest pun menuai banyak komentar netizen. Di antaranya menyertakan hasil tangkapan layar pemberitaan soal Roy Kiyoshi yang sempat meramalkan sejumlah artis terjerat narkoba pada tahun 2020.

"Plot twist: dia ramal diri sendiri," komentar seorang netizen.

"Mungkin sudah meramal diri sendiri bakal aman, tapi sepandai-pandai Roy Kiyoshi meramal, akhirnya keciduk juga. Hehe," komentar netizen lainnya.

