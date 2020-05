JAKARTA - Presenter Roy Kiyoshi belakangan menjadi perbincangan hangat publik. Ia baru saja ditangkap atas kasus narkotika oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

Roy Kiyoshi muncul di dunia hiburan sebagai sosok indigo atau paranormal yang memiliki kemampuan melihat masa depan serta masa lalu. Ia mulai muncul di televisi ketika menjadi narasumber dan motivator dalam sebuah acara pada 2012.

Kemudian namanya mulai populer sejak menjadi program TV Karma pada 2017 bersama Robby Purba. Mulai dari sana, ia mendapat tawaran tampil sebagai bintang tamu di acara televisi dan membintangi sinetron.

Sinetron yang pernah dibintanginya adalah Karma The Series, Roy Kiyoshi Anak Indigo, Ganjaran Hidup, Indra Ketujuh, dan Mata Batin The Series. Pria bernama asli Roy Kurniawan ini juga menjajal akting layar lebar lewat film Roy Kiyoshi: The Untold Story pada 2019.

Berkat kerja kerasnya di dunia hiburan, Roy pernah mendapatkan dua nominasi penghargaan dari Indonesian Television Awards 2018. Yakni kategori Artis Terpopuler dan Pasangan Program TV Terpopuler bersama Robby Purba.

Seiring dengan popularitasnya, Roy pun merasakan pasang surut dalam perjalanan kariernya karena tak pernah lepas dari sorotan publik. Mulai dari konfliknya dengan Robby Purba hingga menuai cibiran karena perubahan penampilan wajahnya.

