JAKARTA - Kisah perselingkuhan dalam drama Korea The World of the Married rupanya sempat mempengaruhi pikiran Masayu Clara. Masayu bahkan sampai menaruh curiga pada pasangannya, Qausar Harta Yudana usai mengikuti alur serial tersebut.

“Iya aku jadi mikir, ‘Jangan-jangan cowok itu kalau lagi ini dia tandanya ini’. Langsung negative thinking kan,” tutur wanita 24 tahun di kawasan Tendean, Jakarta baru-baru ini.

Meski begitu, Masayu Clara pada akhirnya bisa meredam emosi. Dia sadar bahwa kisah yang disajikan dalam drama hanya buah karangan sutradara.

“Kan itu film. Jadi ya enggak bisa disamain lah, beda. Kalau film pasti hiperbola, semua dilebihkan,” kata dia.

Masayu Clara merupakan salah satu aktris yang aktif mengikuti perkembangan drama Korea. Selain karena alur cerita yang menarik, Masayu juga mencari inspirasi dari para aktris Korea untuk mengembangkan kemampuan berakting. The World of the Married menjadi viral di Tanah Air lantaran banyak penonton yang terbawa perasaan. Beberapa diantaranya bahkan sampai menghujat Han So Hee yang dalam serial tersebut berperan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga pasangan lain.