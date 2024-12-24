Masayu Clara Lahiran Anak Ketiga, Ini Nama Bayinya

JAKARTA - Masayu Clara membagikan kabar bahagia. Pada Selasa (24/12/2024), ia melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Masayu membagikan momen spesial ini dengan foto kepala sang bayi. Suaminya, Qausar Harta Yudana, turut mendampingi Masayu saat proses persalinan.

"MasyaAllah, Alhamdulillah Ya Allah. Telah lahir putra ketiga kami 'Ryu Akira Sarfaraz Hy' pagi ini, Selasa, 24-12-2024, pukul 06.59 WIB," tulis Masayu Clara di Instagram @masayuclara, Selasa (24/12/2024).

Dalam keterangannya, pemain FTV tersebut memohon doa agar putranya tumbuh menjadi anak yang sehat, soleh, dan selalu bahagia.