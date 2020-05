NEW YORK - Madonna tak membiarkan COVID-19 menghalanginya untuk berpesta. Page Six melaporkan, dia terbang dari Inggris untuk menghadiri pesta ulang tahun fotografer Steven Klein di Bridgehampton, New York, pada 2 Mei silam.

Pesta yang digelar di kediaman Klein di West Kill Farm, Bridgehampton itu disiarkan langsung lewat Zoom oleh V Magazine. Dalam video itu terlihat pelantun Like a Virgin itu berdekatan dan memeluk Klein sepanjang pesta.

Tak diketahui persis berapa banyak orang yang menghadiri pesta itu. Namun Daily Mail memperkirakan setidaknya ada delapan tamu undangan, selain Madonna. Beberapa di antaranya adalah Susanne Bartsch, artis Joey Arias, hingga Marcy Richardson, pole dancer yang tampil di film Hustlers.

Bartsch dikenal sebagai partygoers yang menolak kebijakan social-distancing alias menjaga jarak sosial. Pada 25 Maret silam, dia bahkan menggelar pesta di apartemen miliknya di tengah kebijakan lockdown yang diterapkan New York.

Kabar Madonna menghadiri pesta ulang tahun Steven Klein itu datang sekitar 2 hari setelah mengklaim positif memiliki antibodi virus Corona. “Menjalani tes beberapa hari yang lalu dan mendapati aku memiliki antibodi COVID-19,” katanya.

Dalam lanjutan unggahannya, Ibu enam anak itu kemudian berkata, “Jadi, besok aku akan berkendara dan menurunkan kaca jendelaku. Sehingga aku bisa menghirup udara COVID-19.

Namun tim medis mengatakan, tak bisa dipastikan bahwa antibodi yang diklaim Madonna tersebut membuat seseorang kebal terhadap penularan COVID-19. Tim medis tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan social-distancing.*

