JAKARTA - Kedua mantan kekasih Ariel Noah, Luna Maya dan Sophia Latjuba terlihat berbincang-bincang dalam saluran video Youtube.

Luna Maya yang lebih muda dari Sophia tampak mengajukan beberapa pertanyaan seputar kehidupan Sophia Latjuba kini. Salah satu pertanyaannya adalah seputar kehidupan cinta Sophia Latjuba.

Mendengar pertanyaan dari Luna Maya, Sophia Latjuba tampak menjawab dengan bijak.

"I selalu mencintai hidupku, aku mencintai anak-anakku, hewan peliharaanku, pekerjaanku. And when it comes to pasangan, I love my pasangan, so, ya," kata Sophia Latjuba

Ya, pertemuan antara Luna Maya dan Sophia Latjuba rupanya memberikan kesan tersendiri bagi Sophia, ia pun berharap kelak dapat ngobrol-ngobrol lagi dengan Luna.

"I am really happy to catching up with you, finally. Jadi jangan jadikan ini (pertemuan) yang terakhir," kata mantan istri Indra Lesmana tersebut.

"Iya keep in touch. Kita tinggalnya enggak jauhan sih sebenernya. Daerah-daerah Jakarta Selatan juga kan. Thank you so much, stay happy and stay healthy," balas Luna Maya.

