LOS ANGELES - Britney Spears membuat pengakuan mengejutkan lewat video yang diunggahnya di Instagram, pada Kamis (30/4/2020). Dia mengaku, membakar ruang gym yang ada di dalam rumahnya.

Dalam lanjutan keterangannya, pelantun Oops I Did It Again tersebut mengaku, insiden itu bukan sesuatu yang sengaja dilakukannya. "Kejadian itu tak disengaja, tapi ya aku membakar ruang gym itu," katanya.

Britney mengatakan, kebakaran itu terjadi saat dia menyalakan dua lilin di ruangan tersebut. "Ketika aku membuka pintu ruang gym ada kobaran api dan boom!!! Alarm kebakaran pun menyala," ujarnya menambahkan.

Akibat kebakaran itu, tinggal dua alat gym yang masih bisa digunakan dalam ruang itu. Namun dia tetap bersyukur bahwa tidak ada orang yang terluka dalam kebakaran itu.

"Sepertinya berolahraga di luar ruang tetap menjadi opsi terbaik," ungkapnya menutup unggahan tersebut.

Penyanyi 39 tahun ini memang kerap membagikan kegiatannya saat berolahraga lewat media sosial. Bulan lalu, dia bahkan mengklaim mencatatkan rekor lari 100 meter kurang dari 6 detik.

"Rekor lari pertamaku 5,97 detik!!! Menaklukkan rasa takut di awal adalah kunci untuk mendapatkan hasil ini. Aku biasanya hanya berlari 100 meter dalam waktu 6 atau 7 detik. Dan sekarang, whoop!!! Aku bisa mencapai 5 detik," ujarnya kala itu.

Namun unggahan itu sempat membuat Britney Spears dihujat. Seorang pengguna Instagram bahkan membandingkan pencapaiannya dengan rekor dunia pelari Usain Bolt yang hanya 9,58 detik untuk cabang 100 meter.

Berbagai komentar pedas warganet itu akhirnya membuat Britney Spears menghapus unggahannya tersebut.*

(SIS)