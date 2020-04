JAKARTA - Mira Lesmana dan Nicholas Saputra berbincang-bincang di Instagram Live. Dalam perbincangan ini, rahasia terbesar Nicholas Saputra dibongkar oleh Mira Lesmana.

Mira Lesmana mengingkat sebuah kejadian yang terjadi belasan tahun lalu. Saat itu, Nicholas Saputra mengutarakan niatnya menikah kepada Mira Lesmana.

"Gue lupa 15 tahun lalu, ini enggak banyak yang tahu nih, Riri aja enggak tahu. Lo bilang ke gue, bahwa lo siap, lo mau menikah. Banyak banget soalnya yang nanya kan, gua kalau baca komentar-komentar kenapa Nicholas belom mau menikah. If only they know. Terus apa yang gue katakan ke lo? Bisa di-share enggak?," jelas Mira dalam video tersebut.

Sontak pertanyaan itu membuat Nicholas kaget. Ia tak menyangka jika Mira Lesmana mengatakan hal demikian dalam sesi perbincangan kali ini. Nicholas pun akhirnya menjawab apa yang menjadi pertanyaan Mira Lesaman.

"Jangan (menikah)," ungkap Nicholas Saputra seraya tertawa.

