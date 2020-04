SEOUL - The World of the Married tampaknya masih menjadi drama favorit akhir pekan. Buktinya, drama JTBC itu terus mengalami kenaikan rating di episode terbarunya.

Dari data Nielsen Korea seperti dilansir Soompi, Sabtu (25/4/2020), The World of the Married episode 24 April mampu membukukan rating 20,5 persen. Itu menjadi rating tertinggi drama Han So Hee tersebut sejauh ini.

The World of the Married masih menjadi drama ke-2 dengan rating tertinggi dalam sejarah JTBC. Drama tentang perselingkuhan ini hanya kalah dari SKY Castle, yang mencatatkan diri sebagai drama dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel Korea dengan angka 23,78 persen.

Drama lain yang juga tayang pada Jumat kemarin adalah The King: Eternal Monarch. Berbeda dengan The World of the Married, rating drama Lee Min Ho tersebut mengalami penurunan di episode ketiganya.

The King: Eternal Monarch memperoleh rating 7,8 dan 9,0 persen pada episode kemarin. Sementara episode sebelumnya drama Kim Eun Sook ini mencatatkan rating 8,4 dan 11,6 persen.

