SEOUL - JTBC resmi memasukkan sisa episode The World of the Married khusus penonton dewasa. Hal itu diumumkan perwakilan kru produksi, pada 23 April 2020.

“Mulai dari episode sembilan yang akan tayang pada 24 April 2020 hingga episode 16, drama ini akan masuk dalam kategori 19 tahun ke atas,” ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Rabu (23/4/2020).

Hal itu dilakukan JTBC karena ada titik balik pertarungan psikologis antara dua karakter utamanya, Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh. Perubahan hubungan antarkarakter dan konflik di antara mereka akan mendatangkan situasi berbeda.

“Maka untuk menangkap emosi setiap karakter secara realistis, maka kami memutuskan untuk mengkategorikan drama ini untuk 19 tahun ke atas,” ungkapnya menambahkan.

Pertengahan drama ini, dipastikan sumber tersebut jauh lebih intens dan dramatis. Pasalnya, Yeo Da Kyung (Han So Hee) yang kini menjadi istri Lee Tae Oh penuh dengan kecemburuan.

Sementara Lee Tae Oh dengan segala cara berusaha kembali menggenggam sang mantan istri, Ji Sun Woo. Dia kembali menggunakan berbagai trik untuk bisa menyakiti mantan istrinya secara mental.

Episode sembilan The World of the Married akan tayang pada 24 April 2020, pukul 22.50 KST (20.50 WIB). Di hari yang sama pula para bintang drama itu akan menggelar konferensi pers virtual yang bisa ditonton di channel YouTube JTBC Drama.*

(SIS)