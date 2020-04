LOS ANGELES - Kabar duka datang dari industri Hollywood. Rapper Fred the Godson dikabarkan meninggal dunia pada 23 April 2020 di usia 35 tahun.

Manajer Fred the Godson, David Evans mengumumkan langsung kabar kematian sang artis. "New York City, hip-hop dan dunia kehilangan orang baik kemarin," kata David Evans seperti dikutip dari USA Today, Sabtu (25/4/2020).

Manajemen memang tak menyebutkan penyebab kematian Fred. Namun, pada awal April ini, Fred mengumumkan sendiri di media sosial bahwa ia telah dinyatakan positif corona.

"Aku di sini dengan COVID-19! Tolong doakan aku!!!" tulis Fred di Twitter pada 6 April 2020.

Dalam unggahan itu, Fred mengunggah fotonya menjalani perawatan. Masker oksigen tampak dipasang di wajah Fred the Godson.

I’m in here with this Covid-19 shit! Please keep me in y’all prayers!!! #GodIsGreat pic.twitter.com/e6xRM3OSWb— FRED THE GODSON (@FREDTHEGODSON) April 6, 2020