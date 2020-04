SEOUL - Lee Hyun Woo akan bergabung dengan IU dan Park Seo Joon dalam film Dream. Hal itu diumumkan Awesome ENT selaku agensi sang aktor dalam keterangan resminya pada 23 April 2020.

Mengutip Soompi, Lee Hyun Woo akan berperan sebagai In Gook, seorang pesepak bola yang berambisi mengikuti kompetisi internasional, Homeless World Cup. Tim itu dipimpin oleh Yoon Hong Dae (Park Seo Joon), atlet profesional yang dihukum akibat sebuah insiden.

Sayangnya, hingga kini belum diketahui detail karakter yang akan diperankan IU dalam Dream. Namun keterlibatannya dalam proyek itu cukup menyita perhatian penggemar, mengingat sang aktor bersahabat dengan IU dan Park Seo Joon.

Lee Hyun Woo pernah menjadi model video klip di dua lagu IU, You and I dan Above Time. Dia juga berada di bawah satu manajemen dengan Park Seo Joon.

Sementara itu, Dream akan digarap oleh Lee Byung Hun yang sukses menggarap Extreme Job dan Melo is My Nature. Kisahnya tentang sekelompok orang yang bergabung untuk membentuk tim sepak bola dan mengikuti kompetisi internasional.*

(SIS)