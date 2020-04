JAKARTA - Uya Kuya tak ingin rumah tangganya dan Astrid berantakan. Karena itu lah, bapak dua anak tersebut berhenti mengikuti Instagram Han So Hee.

Candaan itu diutarakan Uya lewat komentarnya di Instagram bintang The World of the Married tersebut. Uya mengklaim jika istrinya cemburu ia memfollow Han So Hee.

"Beb, tadi aku tuh follow kamu. Tapi istri aku @astridkuya jadi bete sama aku dan cuekin aku," tulis Uya di kolom komentar Instagram Han So Hee, Senin (20/4/2020).

Agar keadaan tak memburuk, Uya pun memilih mengunfollow Han So Hee. Dia beralasan itu untuk mempertahankan ruamh tangganya dan Astrid.

"Jadi maaf ya beb, demi keutuhan rumah tangga aku, terpaksa aku unfollow kamu. Tapi biar bagaimana pun, aku tahu kalau hati kamu sebetulnya baik," sambungnya.

Han So Hee adalah aktris Korea Selatan yang tengah naik daun. Namanya melambung berkat perannya di drama The World of the Married, sebagai Yeo Da Kyung, seorang pelakor.

Perannya sebagai pelakor membuat Han So Hee mendapat banyak hujatan. Meski begitu, bintang MV SHINee tersebut mengatakan jika karakternya di The World of the Married sangat lah berbeda dari dia di kehidupan nyata.

"Da Kyung cukup jauh dan pendiam, tapi aku lebih gampang bergaul dan santai darinya," ujar Han So Hee dalam wawancara dengan GRAZIA.

"Aku suka bicara dengan orang-orang dan aku tipe yang cepat berteman dengan orang-orang yang belum kukenal dengan baik," sambungnya.

