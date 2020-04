JAKARTA - Pandemi corona tak selalu membawa dampak buruk. Bagi aktris Marcella Zalianty, pandemi yang membuat pemerintah mengeluarkan imbauan untuk bekerja dari rumah itu menjadi sebuah keuntungan baginya.

Melalui akun Instagram pribadinya, wanita 40 tahun ini mengungkap bahwa di tengah pandemi, ia bisa melanjutkan pendidikan S2 yang sempat tertunda beberapa waktu lalu.

"'I'M STILL LEARNING And THAT'S WHAT LIFE IS ABOUT'. Kita pasti punya hikmah masing-masing ya dalam masa pandemic ini," ungkap Marcella Zalianty pada keterangan foto di akun Instagramnya.

"Saya jadi bisa menjalankan dan menyelesaikan hal-hal yang selama ini tertunda dan terhambat karena kesibukan yang tak bisa terhindarkan. Salah satu contoh beasiswa program kuliah S2 yang sempat tehambat," sambungnya.

Tidak hanya soal perkuliahan, istri dari Ananda Mikola ini juga mengaku jadi lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga. Marcella menikmati perannya sebagai ibu yang bisa ikut serta dalam proses belajar mengajar kedua anaknya.

"Kita jadi bisa lebih banyak waktu untuk diri kita untuk keluarga di rumah, walau kutahu untuk kaum Ibu khususnya akan tetap sibuk dan tidak waktu santai-santai ditambah dengan proses belajar anak yang dipindahkan ke rumah, kecuali ketika anak-anak sudah pulas ya. Baru bisa agak rileks atau puas nonton film atau baca buku," jelasnya.

"Tapi siap-siap jadi asik begadang dan sebelum matahari terbit sudah ada yang ribut bangunin minta dikasih vitamin, disikatin gigi sekalipun kita masih merem.. I feel you Mom. Anyway.. Everthing happens for a reason, lets think positive no matter how hard it is," tandasnya. (LID)

