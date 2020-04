JAKARTA - Aktris Twindy Rarasati mengumumkan dirinya positif terinfeksi COVID-19. Hal itu disampaikannya melalui Instagram.

Perempuan yang juga berprofesi sebagai dokter itu membagikan fotonya yang mengenakan kacamata dan masker. Ia tampak bebaring di tempat tidur rumah sakit.

"Saya positif Covid-19. Terima kasih keluargaku tersayang dan orang-orang terdekatku untuk supportnya yang melimpah," tulis Twindy, Rabu (15/4/2020).

Twindy meminta maaf kepada semua orang yang tengah berjuang menghadapi pandemi corona karena ia harus beristirahat di kondisi seperti ini.

Ia juga tak lupa mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga kesehatan tubuh.

"Sehat-sehat terus teman-teman semua! Stay home everyone, this too shall pass. Jangan lupa physical distancing, cuci tangan, makan-makanan bergizi dan olahraga," ungkapnya.

Sebelum Twindy Rarasati, Detri Warmanto dan Andrea Dian juga positif terjangkit COVID-19. Namun, kedua selebriti itu sudah dinyatakan sembuh.

(edh)