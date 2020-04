LOS ANGELES - Selena Gomez merilis video klip lagu terbarunya, Boyfriend pada Jumat, 10 April 2020. Video klip ini disutradarai oleh Matty Peacock.

Sesuai dengan judulnya, Selena Gomez mencari pacar di lagu Boyfriend. Di salah satu bagian video klip diperlihatkan mantan kekasih Justin Bieber itu hampir mencium seekor katak, layaknya dongeng ketika sang putri mencium kodok yang ternyata adalah pangeran tampan.

Baca Juga:

- Selena Gomez Beli Rumah Baru Seharga Rp77,4 Miliar

- Bukan Riza Shahab, Polisi Ringkus Reza Alatas Atas Kepemilikan Narkoba

"I want a boyfriend/ But I just keep hitting dead ends/ Try to take a shortcut, but I get cut/ Again and again/ I want a boyfriend/ Tell me, are there any good ones left?" demikian penggalan lirik lagu Boyfriend.

Boyfriend merupakan opening track di album teranyar Selena, Rare. Selain Boyfriend, album yang dirilis pada 10 Januari 2020 ini juga berisi Souvenir, She, Lose You to Love Me, dan Look at Her Now.

(LID)