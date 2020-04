SEOUL - SBS kembali merilis foto stills dari drama The King: Eternal Monarch. Kali ini, foto tersebut menunjukkan pertemuan Lee Min Ho dan Kim Go Eun.

Perpustakaan menjadi latar pertemuan mereka. Lee Min Ho yang sibuk dengan sejumlah buku di hadapannya, langsung mengangkat wajah saat Kim Go Eun datang dan duduk di depannya.

Baik Kim Go Eun maupun Lee Min Ho sama-sama beradu pandang. Hingga pengunjung lain perpustakaan tersebut pergi, keduanya masih saling beradu pandang.

"Lee Min Ho dan Kim Go Eun, yang sepenuhnya masuk ke karakter Lee Gon dan Jung Tae Eul, akan memberikan perasaan hangat pada penonton seperti hangatnya angin musim semi," kata produser seperti dilansir Soompi, Kamis (9/4/2020).

"Uniknya chemistry Lee Min Ho dan Kim Go Eun yang diperlihatkan di The King: Eternal Monarch akan menghujani hati penonton dengan emosi," lanjutnya.

The King: Eternal Monarch akan tayang mulai 17 April 2020 setiap pukul 10 malam KST. Selain Lee Min Ho dan Kim Go Eun, drama yang skenarionya ditulis oleh Kim Eun Sook ini juga dibintangi oleh Kim Kyung Nam, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chae, dan Lee Jung Jin.

