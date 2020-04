JAKARTA - Marcella Zalianty turut merasakan duka mendalam atas kepergian musisi multitalenta, Glenn Fredly, pada Rabu, 8 April 2020 lantaran meningitis. Melalui akun Instagram pribadinya, kakak kandung Olivia Zalianty ini nampak menuliskan kalimat bela sungkawa untuk Glenn.

"Heart breaking news. RIP Bung Glenn. Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Manusia baik hati.. Kecintaan Maluku.. Kebanggaan Indonesia.. Kau pergi terlalu cepat.. Karya mu kan selalu di Hati.. Doa terbaik untuk mu," tulis Marcella pada keterangan video.

Baca Juga:

- Glenn Fredly Masih Sempat Rayakan Ulang Tahun Istri sebelum Meninggal

- Glenn Fredly Idap Meningitis Sejak Maret 2020

Tidak hanya merasakan duka mendalam akibat kehilangan ayah dari Gewa Atlanta Syamayim Latuihamallo tersebut, Marcella juga sempat mengenang momen kerjasamanya dengan sosok Glenn. Istri dari Ananda Mikola ini bekerja dengan Glenn saat dirinya baru pertama kali menyutradarai sebuah video klip untuk soundtrack film Rectoverso.

"Its been an honored to know and have an opportunity to worked with you," jelasnya.

"Teringat karya ini sangat special untukku, kolaborasi film pertama dengan @glennfredly309, pengalaman pertama menyutradari, dari karya @deelestari Rectoverso, klip directed by @lukmansrd #restinpeace #ripglennfredly," sambungnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh aktor senior Lukman Sardi. Dalam unggahannya di akun Instagram, bintang film Orang Kaya Baru ini nampak kembali mengingat kerjasamanya dengan sosok Glenn yang kala itu mengisi soundtrack untuk film yang ia bintangi. "Malaikat Juga Tahu Lo Juaranya Bro @glennfredly309. Ini video clip yang unik. Jadi gue main di film Rectoverso/Malaikat Juga Tahu yang soundtracknya Glenn yang nyanyi. Nah waktu mau bikin video clipnya gue nawarin diri untuk direct video clipnya. Marcela Zalianty sebagai sutradara dan produsernya pun setuju. jadilah kolaborasi ini," tutur Lukman Sardi. "Dan gue ingat juga pas di Java Jazz beberapa tahun yang lalu, lo minta gue baca puisinya Rendra di saat lo manggung. Lo adalah inspirasi buat siapapun termasuk buat gue @marcella.zalianty @dewiirawan13 @prisia @deelestari," tandasnya.