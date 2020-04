JAKARTA - Duka dirasakan Audy Item atas kepergian musisi Glenn Fredly pada Rabu, 8 April 2020. Istri Iko Uwais itu mengaku sempat tak percaya dengan kabar duka yang diterimanya.

"Innalilahi wainailaihi rojiun. Jujur, aku speechless dan masih enggak percaya. Seorang kakak yang sangat aku hormati dan idolakan dalam bermusik, teman curhat serta teman duetku, my bro @glennfredly309 telah meninggalkan kita semua," ujar Audy dalam unggahannya di Instagram, Rabu (8/4/2020).

Dari rekan duet, Audi mengaku, persahabatan itu berlanjut ke karya lainnya. "One of my best moment dalam musik Indonesia adalah bisa berduet dengan Glenn di lagu Terpesona. Dan lagu Dibalas dengan Dusta dan Itu Saja merupakan lagu ciptaan beliau untuk aku. Hasil curhat sampai subuh."

Ibu dua anak itu mengatakan, sempat berkomunikasi dengan Glenn sebelum ia mengembuskan napas terakhirnya. Dalam percakapan tersebut, suami Mutia Ayu itu sempat mengajak Audy untuk membuat konser bersama penyanyi Rio Febrian.

Baca juga: Pesan Cinta Istri Sebelum Glenn Fredly Meninggal

"Well, sekarang saatnya kau menyanyikan melodi indah dan funky milikmu itu di surga bro. Ini jalan terbaik yang Tuhan kasih," ungkapnya.

Audy juga mendoakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. "Turut berduka cita untuk istrimu @mutia_ayuu, baby Gewa, dan seluruh keluarga besar. Doa terbaik untukmu dan keluarga. Kami akan merindukanmu bro. Beristirahat dalam damai, sampai kita bertemu lagi."

Musisi Glenn Fredly mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati, Jakarta Selatan, pada 8 April 2020. Keluarga memastikan Glenn meninggal karena meningitis yang dideritanya.*

Baca juga: Keluarga Ungkap Penyebab Kematian Glenn Fredly

(SIS)