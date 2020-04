SEOUL - Shindong mengaku khawatir dengan penurunan berat badannya. Personel Super Junior mengaku, beberapa orang merasa tak nyaman dengan penampilan barunya.

"Sejak berat badanku turun, banyak orang tak nyaman berbicara padaku. Bahkan Seo Jang Hoon khawatir dan bertanya kenapa berat badanku turun drastis," katanya dalam program Ask Us Anything seperti dikutip dari Koreaboo, Selasa (7/4/2020)

Pernyataan Shindong itu kemudian ditanggapi oleh Seo Jang Hoon. Dia mengaku, juga pernah kehilangan berat badan yang membuat kepalanya terasa sakit dan tak bertenaga.

"Aku bertanya, karena khawatir ada efek negatif dari diet ketat yang kau jalani," ujar Seo Jang Hoon.

Namun Shindong mengaku, merasa lebih sehat saat ini. Dia diketahui menjalani diet ketat dan telah kehilangan 31 kilogram bobot tubuhnya.

Di luar berat badannya yang menurun drastis, Shindong berencana untuk mengambil bagian dalam film musikal LaLa Land.*

