JAKARTA - Donna Agnesia dan Darius memilih untuk berada di rumah demi menghindari penyebaran virus corona. Tak disangka, lama di rumah rupanya membuat Donna Agnesia memberi kode pada Darius.

Kode yang diberikan dari Donna Agnesia adalah soal dirinya yang kemungkinan mengandung anak keempat mereka meski ia belum memastikan hal tersebut.

"Setelah beberapa bulan #dirumahaja. Perasaan baru 3 minggu ya?," tulis Donna Agnesia pada keterangan foto.

"Gimana beybie @darius_sinathrya? Siap tanggung jawab kan? Jangan diaminin ya. Adegan ini dilakukan oleh model. DON’T TRY THIS AT HOME," lanjutnya.

Kode tersebut rupanya ditangkap oleh rekan artis yaitu Novita Anggie. Ia pun turut memberikan komentar.

"Aminn. Biar samaan kayak @monaratuliu anaknya 4," tulis Novita Angie.

