JAKARTA - Aktris sekaligus presenter Donna Agnesia saat ini diketahui sudah memiliki tiga orang anak, buah cinta dari pernikahannya dengan Darius Sinathrya. Meski begitu, beberapa waktu lalu, wanita 41 tahun ini sempat menanyakan pada sang suami perihal kehadiran anak ke empat dalam kehidupan mereka.

Usai menanyakan hal tersebut dan Darius diketahui merasa siap, baru-baru ini bintang film Tentang Dia ini kembali mengunggah foto dengan memamerkan perut buncitnya. Dalam keterangan foto tersebut, ia bahkan menanyakan kesiapan suaminya, meski belum diketahui apakah dirinya saat ini benar-benar tengah mengandung adik dari Lionel Nathan Sinathrya Kartoprawiro, Diego Andres Sinathrya, dan Quinesha Sabrina Sinathrya atau tidak.

"Setelah beberapa bulan #dirumahaja. Perasaan baru 3 minggu ya?," tulis Donna Agnesia pada keterangan foto.

"Gimana beybie @darius_sinathrya? Siap tanggung jawab kan? Jangan diaminin ya. Adegan ini dilakukan oleh model. DON’T TRY THIS AT HOME," lanjutnya.

Unggahan foto perut buncit tersebut diketahui cukup banyak direspon oleh netizen dengan kata-kata yang mengamini kehamilan dari wanita yang telah dinikahi Darius sejak 2006 lalu. Bahkan beberapa rekan artis juga nampak berbahagia apabila Donna saat ini memang benar telah mengandung anak keempatnya.

"Aminn. Biar samaan kayak @monaratuliu anaknya 4," tulis Novita Angie.

"Wahhahahahha goooal trooos. AMMMMIIIIIIN," tulis Indi Barends. Sementara itu, melalui kolom komentar, Darius diketahui nampak siap dengan kehadiran anak keempatnya. Bahkan, ia mengaku akan mulai kembali bekerja keras dan tak bisa melanjutkan imbauan pemerintah untuk #DiRumahAja, lantaran harus mencari nafkah demi keluarga.

"Waduuuh. Permisi saya udah enggak bisa di rumah aja berarti, harus mulai kerja keras lagi klo gitu Bu," tulis Darius yang langsung dibalas oleh sang istri. "Siap nyangkul yang banyak ya beybie."