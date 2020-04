JAKARTA - Demam drama Korea nampaknya cukup mewabah dan menyerang para selebriti tanah air. Setelah Tata Janeeta dan Melly Goeslaw, penyanyi Rossa kali ini diketahui ikut-ikutan berhalusinasi dengan mengunggah foto hasil editannya bersama Kim Soo Hyun.

Dalam unggahannya, Rossa nampak memgenakan pakaian pernikahan khas Sunda lengkap dengan siger gang menghiasi kepalanya. Sementara Kim Soo Hyun, terlihat tampan dengan mengenakan beskap berwarna biri dongker yang senada dengan kebaya milik Rossa.

Foto yang diunggah Rossa pada Minggu, 4 April 2020 tersebut diketahui cukup membuat geger para penggemar pria 32 tahun tersebut. Apalagi ditambah dengan keterangan foto yang cukup menggelitik, lantaran ia mengaku melakukan pernikahan melalui aplikasi ditengah pandemi virus corona.

"Aku putuskan hari ini buat upload foto ini. Maaf gak ngundang siapa-siapa karena lagi self quarantine," tulis Rossa dalam akun Instagram pribadinya @itsrossa910.

"Pengantinnya juga self quarantine, jadi cuma dipersatukan di aplikasi," sambungnya.

Rossa juga sempat menghanturkan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah mendoakan pernikahannya tersebut. Ia juga menyebut bahwa ada kesalahan pada fotografer sehingga membuat fotonya dan sang suami nampak kurang sempurna.

"Makasih tapi doa dan aamiin nya, really appreciate it guys. Doain kita bahagia ya. Ini fotografernya ngitungnya baru "dul" dah jepret, jadi kita belum siap, enggak apa-apa ya yang penting semua lancar #dirumahaja," lanjutnya.

Melihat unggahan tersebut, Yoyo Padi, yang merupakan mantan suami Rossa diketahui ikut berkomentar. Sayangnya, kini unggahan foto pernikahan halusinasi Rossa dan Kim Soo Hyun telah menghilang dari akun Instagramnya.

"Sudah sunat blom bu...," kata Yoyo sambil bercanda.

