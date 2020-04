JAKARTA - Selebriti-selebriti Indonesia tampaknya sedang jatuh cinta dengan aktor-aktor Korea. Setelah kemarin Tata Janeeta mengunggah editan foto pernikahan dengan Hyun Bin, kini giliran Rossa melakukan hal serupa.

Namun, Rossa tidak 'menikah' dengan Hyun Bin, melainkan Kim Soo Hyun. Pada Minggu (5/4/2020), Rossa membagikan foto editan pernikahannya dan My Love from the Stars tersebut.

"Aku putuskan hari ini buat upload foto ini. Maaf enggak ngundang siapa-siapa karena lagi self quarantine. Pengantinnya juga self quarantine, jadi cuma dipersatukan di aplikasi," tulis Rossa.

"Makasih tapi doa dan aaminnya, really appreciate it guys. Doain kita bahagia ya ??" lanjutnya.

Tak cukup satu, Rossa mengunggah foto editannya yang lain bersama Kim Soo Hyun. Mantan istri Yoyo Padi ini mengklaim foto mengenakan hanbok tersebut sebagai foto pre-wedding.

Unggahan Rossa itu tentu saja langsung menarik komentar netizen. Tak hanya warganet, rekan-rekan selebriti juga ikut mengomentari foto halu Rossa tersebut. Salah satunya adalah Mario Ginanjar.

"Kok bukan Kahitna yang nyanyiiii ??? 😂😂" tanya vokalis Kahitna tersebut.

Masih dengan leluconnya, Rossa menjawab, "udah play ini pakai HP."

