JAKARTA - Penyanyi Eva Celia tak kehabisan cara untuk mengusir kejenuhan selama masa social distancing. Dia menggaet Indra Lesmana, musisi jazz kenamaan Tanah Air sekaligus ayah kandungnya untuk berduet.

Pada 6 April 2020, Eva dan Indra Lesmana berkolaborasi menyanyikan Isn’t She Lovely yang dirilis penyanyi Stevie Wonder pada 1976. “Okay, here it is!!! Isn’t She Lovely with ayah @indralesmana to start your week,” ujar Eva melengkapi videonya.

Dalam lanjutan penjelasannya, putri sulung Sophia Latjuba dan Indra Lesmana itu mengaku, menambahkan banyak backing vocal dalam lagu tersebut. Karena itu, dia menyarankan para pendengarnya menggunakan headphone untuk mendengarkan lagu tersebut.

Nuansa swing jazz nan manis dalam kolaborasi itu mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk sang ayah. “Keren sekali Va. Love the BV (backing vocal) arrangement too,” ujar Indra dalam komentarnya.

Sementara member Project Pop, Tika Panggabean mengapresiasi kolaborasi tersebut dengan berkomentar, “Lof banget.” Di lain pihak, selebgram Cindercella mengaku terhipnotis dengan duet apik ayah dan anak itu.

“Nangis online selamanya,” kata Cindercella. Dia menambahkan komentarnya dengan mengatakan, “Bagus banget.” Sementara itu komika Ernest Prakasa memuji kolaborasi itu dengan memberikan tujuh emoji hati berwarna merah di kolom komentar.*

