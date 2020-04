JAKARTA - Rossa mengumumkan 'pernikahannya' dengan Kim Soo Hyun, pada Minggu (5/4/2020). Dalam foto yang diunggahnya, Rossa terlihat mengenakan kebaya berwarna hitam lengkap dengan mahkota siger di kepalanya.

Sementara sang aktor yang bersanding di sisinya mengenakan baju pengantin berwarna hitam dan Bendo pada kepalanya. Bersama foto itu, pelantun Pudar itu mengaku, tak bisa mengundang banyak orang ke pernikahannya karena sedang karantina.

"Pengantinnya juga self-quarantine, jadi hanya dipersatukan lewat aplikasi. Terima kasih doa dan aminnya, really appreciate it guys. Doakan kami bahagia ya," kata Rossa dalam unggahan tersebut.

Foto yang telah disukai lebih dari 191.000 kali itu bertabur sekitar 3.716 komentar. Tak sedikit rekan sesama artis yang mengomentari unggahan tersebut. Judika misalnya menuliskan, "Selamat ya Ca, akhirnya."

Baca juga: Rindu Orangtua, Rossa Tak Berani Pulang

Sedangkan aktris Dian Sastrowardoyo mempertanyakan siapa pria yang menjadi pendamping Rossa dalam foto tersebut. "Ini saha (siapa)?" kata bintang film Ada Apa dengan Cinta tersebuf. Pertanyaan sang aktris, dijawab Rossa dengan, "Duh jadi malu sampai @therealdisastr nanya. Kenalin, namanya Kim Soo Hyun. Siapa tahu ketemu di jalan." Namun tak sedikit warganet merasa terganggu dengan foto editan yang diunggah Rossa tersebut. Akun Instagram @vivie_and23 menyindir para artis yang baru mengikuti tren drama Korea. "Artis-artis sekarang pada demen (drama) Korea ya. Lah, kemarin-kemarin ke mana saja? Masak tontonannya sinetron azab?" Terkait sindiran tersebut, Rossa menjawab, "Lah ke Korea mbak @vivie_and23. Ketemuan sama mereka." Baca juga: Donasi Rp50 Juta, Netizen Nyinyir pada Tamara Bleszynski Sebelum Rossa, Tata Janeeta juga membagikan foto editan serupa dengan Hyun Bin. Kala itu, unggahan pelantun Sang Penggoda tersebut mendapatkan 49.518 like dari warganet.*