JAKARTA - YouTuber Yoga Arizona memperingati ulang tahun sang istri, Widya Amelia yang ke-33 tahun pada Kamis (2/4/2020). Ia mempersembahkan video romantis untuk sang istri di Instagramnya.

Dengan diiringi lagu Make You Mine milik Public, pasangan itu tampak bahagia saat menikmati kebersamaan. Mulai dari berjoget hingga menonton televisi bersama.

Bersamaan dengan unggahan itu, Yoga mengucapkan selamat dan doa kepada Widya. Ia berharap sang istri tetap berjiwa muda kendati usianya sudah 33 tahun.

"Hai istri tercintaku! Selamat bertambah umur ya sayang, semua doa terbaik untuk kamu. Inget, walaupun kamu makin bertambah usianya tapi jiwa harus tetap muda kayak di video ini ya! I love you so much sayang!" tulis Yoga.

Para warganet pun langsung mengucapkan selamat kepada istri Yoga sekaligus mendoakan rumah tangga mereka langgeng.

"Langgeng terus, happy birthday sayangnya Yoga. Semoga selalu bahagia di situasi apapun," komentar seorang warganet.

"Happy birthday kak @widyamelia nya kak @yogaarizona. Langgeng terus ya kak," komentar warganet lainnya.

(aln)