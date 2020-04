SEOUL - Aktris Yoo In Na tampaknya akan segera kembali ke layar kaca dalam waktu dekat. Ilgan Sports melaporkan, bintang Goblin itu tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi drama The Spy Who Loved Me.

Aktris 37 tahun itu dipercaya untuk menghidupkan peran Kang Ah Reum, seorang perempuan yang berambisi menjadi desainer baju pengantin ternama dunia. YG Entertainment mengonfirmasi bahwa Yoo In Na mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut.

Ini akan menjadi drama terbaru Yoo In Na, setelah dia membintangi Touch Your Heart pada 2019. Drama tersebut menjadi ajang reuni baginya dan aktor Lee Dong Wook yang menjadi lawan mainnya dalam drama populer, Goblin.

Jika Yoo In Na menerima tawaran membintangi The Spy Who Loved Me, maka dia berpotensi beradu akting dengan Eric Shinhwa. Pasalnya, aktor 41 tahun tersebut juga dipinang untuk berperan sebagai Jeon Ji Hoon, karakter utama pria.

Baca juga: Ikuti Saran IU soal Pernikahan, Yoo In Na: Mungkin Aku Tidak Akan Menikah

Drama The Spy Who Loved Me berkisah tentang asmara rahasia antara tiga orang yang masing-masing memiliki rahasia mengejutkan. Skenarionya digarap oleh Lee Ji Min, penulis skrip film The Man Standing Next.

Sejauh ini, belum ada informasi terkait jadwal tayang dan stasiun televisi yang akan menayangkan The Spy Who Loved Me.*

(SIS)