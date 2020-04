SURREY - Bintang Star Wars Andrew Jack meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Surrey, Inggris, pada 31 Maret 2020 waktu setempat. Ia mengembuskan napas terakhirnya di usia 76 tahun karena terinfeksi virus Corona.

Jill McCullough, agen Andrew Jack mengatakan kepada BBC, kondisi tersebut membuat sang aktor tak bisa bertemu sang istri, Gabrielle Rogers untuk terakhir kalinya. Pasalnya, Rogers yang berada di Selandia Baru kala itu harus menjalani karantina.

Meski tak bisa berada di samping sang suami, Gabrielle Rogers mengungkapkan rasa kehilangannya lewat Instagram. “Andrew Jack didiagnosa terinfeksi virus Corona 2 hari lalu. Dia tak merasakan sakit dan pergi dengan damai saat tahu seluruh keluarga bersamanya.”

Jack yang juga bekerja sebagai pelatih dialek itu masih menekuni profesi tersebut hingga akhir hayatnya. “Dia masih bekerja aktif (sebelum meninggal dunia). Dia juga sempat menjadi pelatih dialek untuk film baru The Batman,” ujar McCullough.

Aktor terkenal yang pernah menjadi klien Jack adalah Robert Downey Jr dan Chris Hemsworth. Semasa hidupnya, Andrew Jack populer lewat perannya sebagai Jenderal Ematt di Star Wars: The Last Jedi, Solo: A Star Wars Story, dan Star Wars: The Force Awakens.*

(SIS)