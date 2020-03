JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris, model, sekaligus pembawa acara, Dominique Diyose. Pada 26 Maret 2020, ia melahirkan anak ketiganya yang diberi nama Saka Janunggala.

Melalui akun Instagramnya, istri Ivan Handoyo ini mengungkap cerita haru mengenai proses kelahiran sang putra ditengah pandemi virus corona dan perayaan Nyepi di Bali. Meski tak butuh waktu lama sejak mengalami kontraksi hingga proses persalinan, wanita 31 tahun ini mengaku sangat kesulitan untuk bisa memanggil bidan untuk membantunya dalam proses persalinan.

"26 Maret 2020, 02.40 dini hari. Love in the time of Coronavirus. Selalu percaya bahwa bayi pasti memilih jalan yang terbaik bagi kondisi orangtuanya. This one came in great time," ungkap Dominique dalam unggahannya di akun Instagram.

"Di malam perayaan hari Nyepi, setelah kami berdua @ivanhandoyo menikmati taburan bintang di langit, menjelang subuh, kontraksi pertama di pukul 23.50, seketika keyakinan saya muncul, 'This is the time.' Hanya butuh waktu 3 jam sampai bukaan penuh. Rencana kami tetap ingin lahir di rumah saja. Homebirth. Tetapi tidak ada bidan yang bisa dipanggil," sambungnya.

Singkat cerita, Dominique melahirkan dengan selamat di sebuah klinik. Dominique bersyukur karena sang putra lahir dengan selamat dan dalam proses yang cukup mudah.

"Begitulah, apa yang kita rencanakan & rancang tentang konsep keindahan hidup, tidak lebih baik dari momen yang tidak terkondisikan," tandasnya.

(LID)