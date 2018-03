JAKARTA - Kabar bahagia datang dari artis Dominique Diyose. Pemeran Ming dalam film Berbagi Suami. tersebut baru saja melahirkan putra pertamanya pada 13 Maret 2018 kemarin.

Kabar bahagia tersebutpun diketahui lewat akun Instagram pribadinya dan juga sang suami. Pasangan penyuka travelling ini bahkan menamai anak mereka dengan nama gunung tertinggi di pulau Jawa, Aksadaru Mahameru.

"13 March 2018. A celebration of life. A gentle and lotus, we are witnessing a magical life of human being.. Our son. Aksadaru Mahameru... born at 14.39 pm. Thank you for all the support and prayers," tulis Dominique Diyose pada keterangan foto.

Netizen yang ikut berbahagia atas kelahiran putra pertama dari pasangan Dominique Diyose dan Ivan Handoyo tersebutpun ikut memberikan selamat atas kelahiran Aksadaru Mahameru. Mereka pun ikut mendoakan kesehatan dan kebahagiaan anak tersebut, juga berharap agar ia bisa menjadi anak yang berbakti untuk orangtua.

Baca Juga: Penyebab Retaknya Rumah Tangga Kalina Ocktaranny dan Hendrayan Dibongkar Pengacara)

(Baca Juga: Jadi Saksi, Air Mata Vicky Shu Mengalir Deras saat Ingat Penderitaan Korban First Travel)





"Selamat @dominiquediyosesemoga menjadi anak baik yg membahagiakan untuk orang2 disekitarnya. Tumbuh sehat dan bahagia adek kecil," tulis allent_allent.

"Selamat @dominiquediyoseatas kelahiran Dedek Aksa... semoga menjadi anak kebanggaan orang tua, keluarga dan orang banyak nantinya... Aamiin... GBU...," tulis masyo1103.

"Congrats domiii,, anugerah terbesar menjadi seorang ibu & memiliki anak,, sehat selalu ibu & bayinya ya," tulis mrs.wiewie22_.

(ade)