JAKARTA - Penyanyi Raisa dan sang suami, Hamish Daud menuntaskan rasa jenuh di rumah dengan membuat konten menarik. Pelantun Serba Salah itu menantang Hamish untuk merias wajahnya.

"Husband does my make up. Menjalani minggu kedua #DiRumahAja. Kita udah bingung mau ngapain aja. Mulailah Ide-ide kreatif macam gini," tulis Raisa di Instagram.

"Awalnya @hamishdw harus dipaksa, tapi ternyata enjoy ya lama-lama (harus nonton sampai habis untuk lihat teknik-teknik make up mutakhirnya Hamish)," sambungnya.

Dalam video itu, Hamish awalnya tampak bingung untuk memulai riasan. Raisa pun memberi petunjuk untuk melakukan teknik merias.

Namun Hamish seringkali bertingkah kocak hingga membuat Raisa tak mampu menahan tawa. Meski teknik riasan Hamish terlihat asal, namun Raisa ternyata cukup puas dengan hasilnya. "Ini dia make up ala Hamish, aku paling terkesan dengan eyeshadownya. Apalagi mata kirinya ini bagus banget," ungkap Raisa seraya menunjukkan wajahnya tampak dekat.