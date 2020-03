SEOUL - FNC Entertainment akhirnya buka suara soal pemberitaan MyDaily yang mengatakan aktor Kwak Dong Yeon akan meninggalkan agensi tersebut setelah kontraknya berakhir pada Juni mendatang.

Dalam keterangannya kepada Star Today, perwakilan FNC Entertainment tak menampik kontrak Kwak Dong Yeon akan segera berakhir. “Saat ini, kedua belah pihak masih bernegosiasi untuk pembaharuan kontrak," ungkap sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, Selasa (31/3/2020).

Kwak Dong Yeon telah bernaung bersama FNC Entertainment sejak masih menjadi trainee. Dia kemudian debut menjadi aktor lewat drama KBS, My Husband Got a Family sekitar tahun 2012.

Sejak itu dia tampil sebagai pemeran pendukung dalam berbagai drama, termasuk Love in the Moonlight dan Fight My Way. Namun dia mulai menarik perhatian penonton sejak berperan dalam My ID Is Gangnam Beauty.

Terakhir, penampilan apiknya sebagai pria yang mencintai janda beranak satu dalam Never Twice berhasil memikat hati penonton. Drama yang dibintanginya bersama aktris Park Se Wan itu bahkan sukses meraih rating dua digit.*

(SIS)