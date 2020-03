LOS ANGELES - Sony Pictures memutuskan untuk menunda perilisan sederet film unggulan yang akan didistribusikannya ke tahun depan. Beberapa film itu adalah Morbius, Ghostbuster: Afterlife, Uncharted, dan Peter Rabbit 2.

Film Ghostbusters: Afterlife yang seharusnya rilis pada 10 Juli 2020 diundur menjadi 5 Maret 2021. Jadwal tayang Morbius yang dibintangi Jared Leto juga diundur dari yang awalnya 31 Juli 2020 menjadi 19 Maret 2021.

Sementara jadwal tayang Uncharted yang awalnya 5 Maret 2021 dimundurkan menjadi 8 Oktober 2021. Film Peter Rabbit 2: The Runaway yang semula akan dirilis pada 8 Oktober 2021 kini masih menunggu jadwal tayang terbarunya.

Sebagian besar film-film Sony Pictures ditarik dari jadwal tayang 2020, kecuali Fatherhood. Film yang dibintangi Kevin Hart itu awalnya dijadwalkan rilis pada 15 Januari 2021 dan akan debut di bioskop pada 23 Oktober 2020.

Sementara film Greyhound yang dibintangi Tom Hanks ditarik sementara, setelah awalnya dijadwalkan edar pada Juni 2020. Perubahan jadwal dilakukan untuk menyiasati pandemi Corona dan imbas dari penutupan sebagian besar bioskkp di Amerika Utara.

Seperti Sony, Warner Bros. juga melakoni strategi serupa. Film Wonder Woman 1984 yang seharusnya debut pada 5 Juni 2020 diundur menjadi 14 Agustus 2020. WB juga menarik In the Heights dan Scooby Doo untuk batas waktu yang tak bisa ditentukan.

Beberapa film blockbuster lainnya yang mengalami nasib serupa adalah Black Widow dan Mulan (Disney), Fast & Furious 9 (Universal), James Bond: No Time to Die (MGM), serta sekuel A Quiet Place (Paramount).*

