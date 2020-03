NEW DELHI - Akshay Kumar tak tinggal diam dalam memerangi wabah corona yang saat ini menyerang India. Aktor Mission Mangal itu memberikan donasi sebesar 25 crores Rupee atau setara Rp53,4 miliar.

Uang tersebut ia donasikan melalui yayasan penggalangan dana yang diinisiasi oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi. Melalui sebuah tweet di akun Twitter pribadinya, Akshay mengungkap ia ingin donasinya bisa membantu menyelamatkan hidup orang-orang India yang kesusahan di tengah wabah corona.

"Ini lah saat dimana yang terpenting adalah nyawa masyarakat kita. Dan kita perlu melakukan apapun yang diperlukan. Mari selamatkan kehidupan (orang-orang)," tulis Akshay di Twitter pada Sabtu, 28 Maret 2020.

Saat ditanya tentang donasi besarnya tersebut, Akshay menolak berkomentar banyak. Baginya, donasi tersebut bukanlah sesuatu yang harus diumbar-umbar.

"Kita menyebut negara kita sebagai Bharat Maa. Jadi, kontribusi ini bukanlah dariku. Ini dari ibuku untuk negara, ibu pertiwiku," ujar Akshay kepada Hindustantimes, Minggu (29/3/2020).

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. 🙏🏻 https://t.co/dKbxiLXFLS— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 28, 2020