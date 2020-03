JAKARTA - Kesha Ratuliu sepertinya sedang berbahagia, karena sang ayah, Fernando Fransiscus Ratuliu atau Donny Bule, menggelar acara pernikahan. Meski di tengah pandemi virus corona, resepsi tersebut tetap digelar.

Dalam unggahan instagramnya, Kesha Ratuliu memastikan jika acara tersebut hanya berlangsung singkat dan tidak melibatkan banyak orang.

"Tenang guys acaranya cuma berjalan sejam plus cuma 15 orang dan semua berjarak," tulis Kesha Ratuliu dalam unggahannya.

Baca juga: Bongkar Buku Tabungan Rafathar, Raffi Ahmad Syok

Baca juga: Ayah Kesha Ratuliu Menikah di Tengah Wabah Corona

Kesha Ratuliu pun tidak dapat membendung kegembiraannya atas pernikahan sang ayah. Walaupun harus melakukan physical distancing, namun ia memilih untuk tetap memeluk Donny Bule.

"Selamat papa! Kecuali aku ya enggak bisa enggak peluk papaa kann hehe," tutupnya.

Ucapan bahagia juga disampaikan oleh aktris Mona Ratuliu yang tak lain adalah adik kandung dari ayah Kesha. "Love you all too much," tulis Mona di kolom komentar unggahan Kesha Ratuliu.

(kem)