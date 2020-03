JAKARTA - Perasaan bahagia tengah menyelimuti hati Kesha Ratuliu dan keluarga. Pasalnya, ayah Kesha, Fernando Fransiscus Ratuliu atau Donny Bule menggelar acara pernikahan.

Momen bahagia tersebut dibagikan Kesha melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Kesha dan sang adik, Sultan Harsya tampak memeluk sang ayah yang mengenakan pakaian pengantin pria.

Sementara itu, dalam foto berikutnya, Kesha juga membagikan potret keluarga barunya. Kesha terlihat berdiri di sebelah ibu sambungnya.

Lewat keterangan fotonya, Kesha mengungkapkan perasaan bahagianya. Dia juga menyebut jika acara pernikahan sang ayah hanya digelar satu jam lantaran wabah virus Corona yang tengah merebak.

"Selamat papa! Tenang guys acaranya cuma berjalan sejam plus cuma 15 orang, dan semua berjarak. Kecuali aku ya enggak bisa enggak peluk papaa kann hehe🤍🤍," tulis Kesha Ratuliu.

Unggahan tersebut pun kemudian ramai dikomentari para netizen. Salah satu yang ikut berkomentar adalah aktris Mona Ratuliu yang tak lain adalah adik kandung dari ayah Kesha.

"Love you all too much," tulis Mona di kolom komentar unggahan Kesha Ratuliu.

