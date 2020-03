JAKARTA - Album terbaru grup musik 5SOS atau 5 Seconds of Summer yang bertajuk Calm diperdengarkan kepada khalayak melalui platform digital. Lagu-lagu dalam album tersebut pun mendapat respons luar biasa dari para Netizen.

Kepopuleran album 5SOS itu pun terlihat nyata di Twitter. Tak sedikit dari netizen menggaungkan tagar #5SOS untuk memuji album milik grup musik yang beranggotakan Luke Robert Hemmings, Michael Gordon Cliffor, Ashton Fletcher Irwin, dan Calum Thomas Hood.

"Baru bangun langsung buka spotify buat dengerin semua lagunya. Bagus semua😭 apalagi best years, juara banget💛 #5SOS," tulis seorang pengguna Twitter.

"Old Me juga candu ya ALLAH. Enggak ngerti lahi gue heran kenapa masuk kuping gue semuanya. Bingung enak semua," kata netizen yang lain.

Sementara itu ada pula netizen yang mereferensikan lagu-lagu tersebut untuk didengarkan.

"Clm is out now!!!! pada gabut kan liat 5sos aja gais #5soscalm #5SOS #5soswildflower," tulis netizen yang lain.

Album terbaru 5SOS, Calm terdiri dari 12 lagu. Belasan lagu tersebut yakni Red Desert, No Shame, Old Me, Easier, Teeth, Wildflower, Best, Years, Not In The Same Way, Lover Of Mine, Thin White Lies, Lonely Heart dan High.

(aln)