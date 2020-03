JAKARTA - Wulan Guritno memberikan dukungannya terhadap Andrea Dian yang tengah berjuang melawan corona dalam tubuhnya. Istri dari Adilla Dimitri ini pun rela masak dan mengirimkan makanan kepada Andrea.

Melalui unggahan di Insta Storiesnya pada 23 Maret 2020, Andrea mengunggah makanan yang diberikan Wulan Guritno. Di atas kotak makanan tersebut, Wulan Guritno pun menyisipkan sepucuk surat untuk istri Ganindra Bimo tersebut.

"Dear Andrea, hey there strong lady, happy lunchy. Made this all by myself with love just for you. This all shall pass, you are hope. Sending my love and prayers and lot off virtual hugs (Untuk Andrea, hai wanita kuat, selamat makan siang. Aku membuat makanan ini sendiri dengan cinta untukmu. Ini semua akan berlalu, kamu adalah harapan. Salam cinta dan doa serta pelukan virtual)," tulis Wulan Guritno dalam suratnya.

Lewat keterangan di unggahannya, Andrea pun membalas surat cinta dari Wulan Guritno. Aktris 34 tahun itu pun mengucapkan terima kasih untuk Wulan.

"Thank you sayangku sudah dibela-belain masak," balas Andrea.

Seperti diberitakan sebelumnya Andrea Dian mengabarkan jika dirinya positif terjangkit virus Corona. Kini, pemain film Gangster itu pun masih menjalani perawatan di ruang isolasi yang terdapat di salah satu rumah sakit di Jakarta.

