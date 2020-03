SEOUL - Sekuel film populer 2014, The Pirates tengah dalam penggodokan. Kang Ha Neul dan Han Hyo Joo tengah didekati untuk membintangi sekuel The Pirates tersebut.

Mengutip Soompi, Rabu (25/3/2020), Han Hyo Joo sudah mendapat tawaran sebuah peran di sekuel The Pirates. Hal tersebut dikonfirmasi sendiri oleh sang agensi, BH Entertainment.

"Han Hyo Joo saat ini tengah mempertimbangkan secara positif sebuah peran dalam sekuel The Pirates," ungkap agensi pada Selasa, 23 Maret 2020.

Jika Han Hyo Joo menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek comeback-nya ke layar lebar setelah 2 tahun. Han Hyo Joo terakhir membintangi film Illang: The Wolf Brigade yang rilis pada 2018.

Di saat bersamaan, Kang Ha Neul juga masih mempertimbangkan tawaran sekuel The Pirates ini. Bintang When The Camelia Blooms tersebut sudah ditawari peran di sekuel The Pirates sejak awal Maret lalu.

"Memang benar bahwa Kang Ha Neul mendapat tawaran untuk bermain di film tersebut. Dia masih mempertimbangkannya secara positif," kata agensi.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, The Pirates merupakan film box office Korea yang rilis pada 2014 dan ditonton lebih dari 8,6 juta moviegoers. Rencana pembuatan sekuel The Pirates sudah muncul sejak 2018 dan dijadwalkan tayang pada 2020.

Namun belakangan rencana tersebut berubah setelah Kim Nam Gil mengatakan tak akan bermain di sekuel The Pirates. Sebagai catatan, Kim Nam Gil adalah tokoh utama Th Pirates pertama.

