JAKARTA - Setelah kembali tampil ke hadapan publik usai Ashraf Sinclair meninggal dunia, Bunga Citra Lestari (BCL) meluncurkan sebuah bisnis baru di bidang fashion muslim. Bisnis yang diberi nama Pashmina by BCL tersebut turut didukung dan dipromosikan oleh ibu mertuanya, Khadijah Sinclair melalui akun Instagramnya.

Bukan hanya sekadar mendukung dan mempromosikan bisnis menantunya, wanita yang biasa dikenal sebagai Dida Sinclair itu membeberkan awal mula BCL memiliki ide untuk berbisnis hijab. Ia menyebut bahwa bisnis fashion hijab tersebut muncul sebelum Ashraf mengembuskan napas terakhirnya.

"Alhamdulillah Pashmina by BCL ide bermula sebelum Alm Ashraf meninggal kami," tulis @dida_sinclair dalam kolom komentar di akun Instagram pribadinya.

"Alhamdulillah this idea has become a reality," sambungnya.

Bukan hanya itu, Dida juga nampak mengungkapkan rasa bangganya terhadap sang menantu lantaran telah menerapkan prinsip dari keluarga Sinclair. "Alhamdulillah Alm Ashraf telah meninggalkan 3 prinsip utama untuk dijalankan keluarga Sinclair, yakni bahagia, bersyukur, dan sukses dalam kehidupan," lanjutnya dalam bahasa Inggris.

(LID)